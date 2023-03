Wenn Pflegeheime die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, heißt das nicht, dass dort alles in Ordnung ist.

Der Begriff Pflegenotstand stammt aus den 1960er und 1970er Jahren, als Krankenhäuser ausgebaut und die Altenpflege ausgeweitet wurden. Bereits damals gab es Personalengpässe. Dass sich das Problem in einer zunehmend alternden Gesellschaft verschärfen würde, war auch vor 50 Jahren schon klar. Und seither wird über das Thema debattiert. Was wurden nicht schon alles für Vorschläge gemacht. Irgendwie hat man aber nicht das Gefühl, dass sich die Situation verbessert hat. Eher das Gegenteil ist der Fall.

Wenn der Leiter des Pfarrer-Johann-Schiller-Hauses betont, dass sein Seniorenheim alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, dann ist das eher beunruhigend als beruhigend. Um es klar sagen: Die Situation in dem Wörther Pflegeheim ist vermutlich nicht schlechter als in anderen Einrichtungen. Nur in diesem Fall haben Betroffene den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Spricht man mit Pflegekräften – egal , wo sie beschäftigt sind – dann hört man meist dieselben Klagen über fehlende Zeit für die eigentliche Pflege und immer größeren Kostendruck. Es mangelt nicht nur am Personal, auch die Vorgaben sind mangelhaft.