Der Virtuelle Katalog hat möglicherweise mehr Strahlkraft als die Karlsruher Leuchttürme vom Staatstheater bis zur Messe.

Wissen ist Macht. Deshalb ist der freie Zugang zu Informationen notwendige Grundlage einer freien Gesellschaft. Den Weg zum Wissen weisen Suchmaschinen, die wichtigste für Studierende und Wissenschaftler in Deutschland ist der „Karlsruher Virtuelle Katalog“ - kurz KVK. Aus der Stadt des Rechts kommt damit auch ein Grundpfeiler der demokratischen Wissensgesellschaft. Und der ist viel stärker in der Stadt verankert als die hohen Gerichte. Denn der virtuelle Katalog steht für die Tradition Karlsruhes als Universitätsstadt. Und der Virtuelle Katalog hat mit einigen Millionen Nutzern jährlich möglicherweise mehr Strahlkraft als die anderen Leuchttürme vom Staatstheater bis zur Messe, die mit viel Geld aufrecht erhalten werden. Ohne Hochschulen von Weltrang und die von ihnen ausgehenden Unternehmen – die es auch in der Südpfalz gibt – wäre Karlsruhe eine müde, alte Beamtenstadt, der überdies mit Michelin unlängst einer der letzten großen Industriebetriebe weg gestorben ist. All das strahlt natürlich auch in die Südpfalz aus: In guten wie in schlechten Zeiten.