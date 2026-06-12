Um als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, muss es Netzwerke wie Venture Campus Pfalz geben.

Die Vernetzung von Wissenschaft, Kapital und Politik ist der erste Schritt in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Pfalz. Dabei wurde das Rad nicht neu erfunden, denn solche „Biotope“ gibt es in anderen Bundesländern bereits – nur eben nicht in der Technologie- und Metropolregion und der Westpfalz. Es geht nun einen Schritt in die richtige Richtung. Junge Talente von den Universitäten und Hochschulen wegholen, ihnen ein Umfeld bieten, in welchem sie ihre Ideen umsetzen können, Kapital für ihr Start-up bereitstellen, bürokratische Hürden mit kompetenten Partnern meistern – das ist es, was hier gefehlt hat.

Dass wir in der Region mit Firmen und Hochschulen ein gutes Umfeld bieten, zeigen die Gründungen mehrerer Firmen in den vergangenen Jahren in der Südpfalz. Oftmals fehlt es Start-ups an Kapital, um weitermachen zu können. Dies will Venture Campus ändern, indem bei potenziellen Geldgebern um Unterstützung geworben wird, die jungen Unternehmen dadurch mehr Freiraum für ihre Entwicklungen haben. Wissen ist das Kapital für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Gut, dass es Netzwerke wie Venture Campus Pfalz gibt.