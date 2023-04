Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stern soll ab Freitag wieder über der Krone in Neupotz leuchten. „Das ganze Team freut sich, dass es wieder losgeht“, erzählt Kerstin Bettioui im Telefoninterview. 14 Gäste kommen pro Abend in den Genuss des Sterne-Menüs, das Faycal Bettioui zubereitet. 16 dürfen an die Tische des Knittelsheimer Isenhofes. „Das ist knapp die Hälfte“, sagt Peter Steverding, „aber es ermöglicht Gästen und uns einen angenehmen Abend mit Abstand und Hygiene.“ Beide Spitzenlokale legen großen Wert auf Kommunikation mit den Gästen.

„Wir kommunizieren sowieso mit den Gästen, bevor sie kommen. Das wird jetzt halt ausführlicher“, beschreibt Kerstin Bettioui