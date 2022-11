Das Schreiben an die Vorstandschaft und an die Aufsichtsbehörde der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz: GEMA, durch die Vorsitzende der Tafel Wörth, Uschi Bisanz, hat Wirkung und Erfolg gehabt. Am Donnerstag hatte die RHEINPFALZ noch über die Tafeln berichtet, dass sie sehr verärgert darüber ist, für das Konzert mit den Mainzer Hofsängern im April 1277 Euro – zehn Prozent vom Erlös plus Mehrwertsteuer – zahlen zu müssen. Dabei hatte sie neben den Eintrittsgeldern 8700 Euro von Sponsoren erhalten. Jetzt entschuldigte sich die GEMA in einem Schreiben für den Fehler und betont die Arbeit der Tafeln sehr zu schätzen. Statt der 1277 Euro muss die Tafel Wörth nun 258 Euro zahlen.