Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund ein Drittel der Tafeln in Deutschland mussten schon Aufnahmestopps verhängen. Die RHEINPFALZ hat mit den Tafeln in Germersheim und Wörth über die aktuelle Situation gesprochen. Dabei sind die Vorsitzenden vor allem von einem Aspekt überrascht.

Die Auswirkungen des Ukrainekriegs kamen bei den Tafeln an. Doch was ist mit der Inflation? „Wir haben bisher recht wenig von der derzeitigen wirtschaftlichen Situation an Auswirkungen gemerkt,