2019 bekam das Restaurant „Die Krone“ in Neupotz erstmal einen Michelin-Stern verliehen. Anfang 2022 konnte das Team um Chefkoch Faycal Bettioui den Stern erfolgreich verteidigen. Nun hat der Chefkoch und frühere Inhaber Faycal Bettioui mit seiner Familie Neupotz verlassen, um sich internationalen Projekten zu widmen. In den Räumen des Traditionshauses eröffnen der bisherige Sous-Chef Matthis Nowak und Sommelier Stefan Echle am 1. März das Restaurant „Lilly“.

