Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der KVV hat die mobilen Fahrkartenautomaten in den Stadtbahnen abgeschafft. Dafür sollten an allen Haltestellen in der Region ein Automat stehen. Das ist aber nicht so.

Was den Kauf von Fahrkarten betrifft, setzt nicht nur der Karlsruher Verkehrsverbund KVV zunehmend auf Lösungen mittels Smartphone. Wer keines hat oder es nicht dafür einsetzen will, guckt in die Röhre?