Der Kandeler Haushalt ist so klamm, dass die Stadt nicht einmal einen Spielplatz bauen darf. Nun will man Spenden sammeln. Und was sagt die Kommunalaufsicht zu geschätzt 150.000 Euro für die Auseinandersetzung mit der fälschlicherweise gekündigten Kita-Leiterin?

Wer derzeit durch die Juststraße fährt und an die Stelle kommt, an der man in die Röntgenstraße einbiegen kann, der sieht einen freien Platz. Eine grüne Idylle, möchte