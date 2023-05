Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wasserstand des Rheins ist am Pegel Maxau in der Nacht zum Sonntag schnell gefallen: Von 8,65 Meter am Samstag gegen 17.15 Uhr auf etwa 8,15 Meter am Sonntagmittag. Grund für diesen schnellen Abfall um einen halben Meter ist der Einsatz von Poldern am südlichen Oberrhein, so Rüdiger Friese von der Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe. Das sorgt für Entspannung – vorerst.

Am Samstag um die Mittagszeit wurden das Kulturwerk Kehl (Baden) und der Polder Altenheim bei Strasbourg geflutet. Ab welchen Schwellenwerten, welche Polder eingesetzt werden, sei durch internationale