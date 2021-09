Trotz des Halbleiter- und Chipmangels, der auch die Automobilindustrie belastet, läuft die Produktion im Lkw-Werk Wörth nach Angaben eines Sprechers momentan planmäßig. Allerdings seien Ende dieser, Anfang nächster Woche noch einmal vier Tage mit Produktionsruhe geplant, was über Kurzarbeit abgefedert werde. Auch im 4800 Mitarbeiter zählenden Mercedes-Nutzfahrzeugmotorenwerk in Mannheim gab es im September in einzelnen Bereichen Kurzarbeit. Im Oktober startet in Wörth die Produktion des eActros. Auch das Spitzenmodell Actros L steht vor dem Produktionsstart.

