Das weltweit größte Lkw-Werk in Wörth profitiert trotz des Mangels an den für die Produktion wichtigen Mikrochips und Halbleitern von einer guten Auftragslage. Es herrsche eine hohe Nachfrage nach Mercedes-Benz-Lastwagen, sagte Daimler-Trucks-Vorstandsmitglied Karin Radström am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz auf eine Frage der RHEINPFALZ.

Der Standort Wörth sei ein sehr wichtiger Baustein im Konzerngefüge von Daimler – und er bleibe es auch. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Produktionsstart des eActros