Die Öffnungszeiten des Hallenbads sind halbiert, die Saunalandschaft ist ganz geschlossen. Wegen Personalmangels gibt es in Wörth kurzfristig drastische Einschränkungen.

„Das Hallenbad startet in die Wintersaison“, steht auf der Homepage der Stadt Wörth. Wer allerdings die etwas kühleren Herbsttage im warmen Bad oder in der Sauna verbringen möchte, muss aufpassen, dass er nicht vor verschlossenen Türen steht. Denn die Bäderbetriebe der Stadt teilten außerdem mit, „dass wegen einem Personalengpass ab sofort die Öffnungszeiten des Hallenbades kurzfristig bis voraussichtlich einschließlich 6. Oktober“ reduziert werden müssen.

Das bedeutet, das die Frühbadetage an Dienstag und Freitag weiter angeboten werden, danach ist das Hallenbad jeweils von 6 bis 12 Uhr zugänglich. An den anderen Tagen ist das Bad von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8 bis 14 Uhr. Die Saunalandschaft muss sogar im gesamten Zeitraum geschlossen bleiben.