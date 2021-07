Der Wasserstand des Rheins ist am Pegel Maxau in der Nacht zum Sonntag schnell gefallen: Von 8,65 Meter am Samstag gegen 17.15 Uhr auf etwa 8,15 Meter am Sonntagmittag. Grund für diesen schnellen Abfall um einen halben Meter ist der Einsatz von Poldern am südlichen Oberrhein, so Rüdiger Friese von Hochwasser-Vorhersagezentrale Karlsruhe. Am Samstag um die Mittagszeit wurden das Kulturwerk Kehl (Baden) und der Polder Altenheim bei Strasburg geflutet. Ab welchen Schwellenwerten welche Polder eingesetzt werden, sei durch internationale Vereinbarungen geregelt, so Friese.

Ab Sonntagmittag steigt der Rhein bei Maxau der Prognose zufolge wieder leicht an, weil die Kapazität der Rückhalteräume erschöpft ist, so Friese. Er rechnet damit, dass das Hochwasser in der Region noch einige Zeit stagniert, bis es voraussichtlich ab Dienstag abklingt. Bei Basel fange der Rhein bereits an zu fallen und für die nächsten vier Tage seien kein Regen vorhergesagt.

Das derzeitige Hochwasser belegt Platz 3 der bisher am Pegel Maxau protokollierten. Am 24. Januar 2018 betrug der Scheitelpunkt am 8,58 Meter. Nur 2013 (8,69 Meter) und im Jahr 1999 (8,84 Meter) war der Wasserstand höher.