Auch am Freitag ruht noch der Bahnverkehr auf der Strecke Germersheim-Wörth. Von der Bundespolizei gibt es nun Details zum Unfall am Donnerstag: Um zirka 12.30 Uhr überquerte ein Lastwagen mit Anhänger den Bahnübergang Rülzheim. Der auf dem Anhänger befindliche Absetzcontainer mit Deckel verursachte einen Oberleitungsschaden. „Mutmaßlich durch eine sehr starke Windbö wurde der Deckel des Containers angehoben und riss hierdurch die Oberleitung für beide Fahrtrichtungen, Germersheim sowie Wörth, ab“, heißt es in einer Meldung der Bundespolizei.

Vor Ort sei der Unfallort weiträumig durch Kräfte der Bundespolizei abgesperrt worden, Bahnreisende mussten die hierdurch liegen gebliebenen Züge verlassen. Gegen 14.15 Uhr kam es zur Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn. Die Unfallaufnahme übernahmen Beamte der Polizei Germersheim. Eine Sperrung des Bereiches um den Bahnübergang bleibt bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten. Diese laufen am Freitagvormittag noch. Es kam bei dem Vorfall zu keinem Personenschaden, die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge zirka 10.000 Euro.