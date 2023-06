Ein privater Shuttle-Service zwischen Karlsruhe und Hagenbach funktioniert.

Wer wissen will, was das Nahverkehrsangebot im Raum Hagenbach wert ist, muss zur Firma Groke gehen. Der Türenbauer ist mit 300 Mitarbeitern von Karlsruhe nach Hagenbach gezogen. Eigentlich ein Katzensprung, der aber mit der Bahn zur Weltreise zu werden droht. Weshalb Groke einen Shuttle-Bus für seine Karlsruher Mitarbeiter eingerichtet hat – sowohl für die Früh– wie für die Spätschicht. Der Shuttle funktioniere und werde gut angenommen, so das Fazit bei Groke. Unser Fazit: Nahverkehr geht, aber nicht mit der Bahn.