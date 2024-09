Wie eine „Verjüngungskur“ wirkten die Kommunalwahlen für den Minfelder Ortsgemeinderat. Bürgermeister Martin Volz verpflichtete bei der konstituierenden Sitzung am Montagabend die 16 Ratsmitglieder, darunter neun „Neue“.

Man war zu dieser Sitzung in die Mundohalle ausgewichen, damit viele Zuhörer Platz fanden. Bürgermeister Volz verabschiedete eingangs die bisherigen Ratsmitglieder – unter ihnen Michael Hock (CDU), der dem Rat insgesamt 20 Jahre lang angehörte und fünf Jahre Beigeordneter war. Verabschiedet wurde auch der bisherige Beigeordnete Richard Geiler. Mit Arno Heintz (SPD) scheidet ein Urgestein der Minfelder Kommunalpolitik aus: Heintz gehörte 30 Jahre lang dem Ortsgemeinderat an und ist in der neuen Wahlperiode wieder Mitglied im Verbandsgemeinderat Kandel.

Im weiteren Verlauf der konstituierenden Sitzung, nach Amtseinführung des Ortsbürgermeisters, wurde die Hauptsatzung einstimmig beschlossen. Hier sprach sich eine Mehrheit des Rates für die Bildung von Ausschüssen mit sieben Mitgliedern aus, nachdem SPD-Fraktionssprecher Ralph Weiß moniert hatte, dass Ausschüsse mit sechs Mitgliedern eigentlich nur der FWG-Fraktion Vorteile bringen würden. Bei sieben Mitgliedern stellen Freie Wähler (7 Sitze im Rat) und SPD (6) je drei Mitglieder und die CDU, die mit drei Sitzen im Rat vertreten ist, benennt ein Ausschussmitglied. Neu gebildet wird ein Bauausschuss.

Erste Beigeordnete wurde Margit Groß (FWG), auf die 15 Ja-Stimmen entfielen. Auch eine Nein-Stimme fand sich in der Urne. Bei der Wahl des Zweiten Beigeordneten erzielte der bisherige Amtsinhaber Lukas Heintz (CDU) neun Stimmen. Oliver Waldmann, von der SPD-Fraktion vorgeschlagen, bekam sieben Stimmen. Margit Groß kümmert sich um den Geschäftsbereich „Gebäude, Liegenschaften im Innerortsbereich sowie Spielplätze“. Lukas Heintz ist wie bisher für Fragen der Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz, Starkregenkonzept und Sportplatz zuständig.

Die Aufwandsentschädigung für die Beigeordneten wurde in Minfeld übrigens nicht erhöht. Sie bleibt bei 20 Prozent der Entschädigung für den Ortsbürgermeister. Die Ratsmitglieder erhalten überhaupt keine Aufwandsentschädigung für Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Ehrenamt pur, könnte man sagen. Kleiner Ersatz hierfür ist etwa das Kerwe-Essen, zu dem der Ortsbürgermeister seine Ratskollegen jedes Jahr einlädt. Die Minfelder müssen nicht lange darauf warten. Sie treffen sich hierzu schon am kommenden Montagmittag am Kerweplatz.