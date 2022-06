Über die heute im Bundestag beschlossenen Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober freut sich der Wörther Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (Grüne).

„Ich bin froh, dass wir heute im Bundestag die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde beschlossen haben. Ab dem 1. Oktober bedeutet das für über 6 Millionen Menschen in Deutschland eine echte Lohnerhöhung, eine bessere soziale Absicherung und höhere Rentenansprüche - auch für viele Menschen in der Südpfalz“, schreibt Lindner: „Gerade angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel ist es wichtig, dass Grüne, SPD und FDP dieses Koalitionsvorhaben schnell umgesetzt haben.“

Die Erhöhung des Mindestlohns sei auch ein kleiner Schritt für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Ost und West und zwischen Frauen und Männern. Denn von der Lohnerhöhung profitieren überdurchschnittlich viele Frauen und Beschäftigte in Ostdeutschland, so Lindner.

Zusammen mit Gewerkschaften und Verbänden kämpfen die Grünen laut Lindner im Bundestag schon lange für einen armutsfesten Mindestlohn. Für sie sei klar: Wer Vollzeit arbeitet, muss davon gut leben können.

„Der Mindestlohn ist allerdings nur einer von vielen Bausteinen für faire Bezahlung“, so Lindner: „Deshalb haben wir uns als Ampel-Koalition vorgenommen, das Tarifsystem zu stärken. Wir werden dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge zukünftig nur noch an Unternehmen gehen, die mindestens in Tarifhöhe entlohnen.“ Das werde bessere Einkommen und regelmäßige Lohnerhöhungen für viele Beschäftigte zur Folge haben.