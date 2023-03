Das Geschenkehaus Stoll schloss diesen Januar nach rund 90 Jahren. Nun öffnet „s’Buchlädel“ aus Wörth-Maximiliansau in den Räumen eine Filiale. Und es gibt mehr als Bücher zu kaufen.

Mit einer Expansion habe sie schon länger geliebäugelt, verrät Sandra Nagel, Inhaberin vom „s’Buchlädel“ im Maximilian Center. Somit bedurfte es keiner langen Überlegungen, sich um die Anmietung des geschlossenen Geschenkhauses Stoll in Kandels Hauptstraße zu bemühen.

In den neuen Räumen hat Sandra Nagel gute Möglichkeiten der Erweiterung und einen hilfsbereiten Vermieter gefunden. Denn Familie Keiber, die in der dritten Generation das Geschäft führte, freut sich, dass es weitergeht und auch in Zukunft Spielwaren und eine begrenzte Auswahl von Geschenkartikeln in Kandel angeboten werden. Und für zwei Geschäfte kann Nagel durchaus Synergieeffekte bei Einkauf und Organisation nutzen.

Seit 14 Jahren führt Nagel in Maximiliansau „s’Buchlädel“, das aus ihrer Sicht etwas klein sei. Die Fläche in Kandel ist fünfmal größer, so bleibe Platz mit Büchern und Spielwaren Thementische wie Jahreszeiten oder Wald zu gestalten, Hochzeits- und Geburtstagskästen bereit zu stellen. „Es wird sogar eine gemütliche Familienecke fürs Stillen und Wickeln der Kinder geben“, sagt die Inhaberin. Platz sei hier außerdem, um in Zukunft Gäste zu Lese-Events einladen zu können.

In Zeiten mit eher pessimistischer Grundstimmung im Handel aufgrund hoher Internet-Konkurrenz und erkennbar abnehmender Lese- und Bücherbegeisterung könnte man die Geschäftseröffnung durchaus als einen mutigen Schritt bezeichnen. Doch Sandra Nagel stemmt sich gegen diesen Pessimismus. Nach ihrer Erfahrung müsse man Ideen einbringen, so dass ein netter Einkaufsbummel immer noch mehr Spaß machen kann, als ein Internet-Click. Doch biete sie ebenfalls eine Homepage mit Bestellseite, auch für E-Books, an. Die sieben Mitarbeitenden, vier neue werden noch in Kandel eingestellt, lesen selbst gerne und geben eigene Beschreibungen und Bewertungen ab, die als Banderole am Buch landen. Diese Empfehlungen sind auch in Nagels Journal „Bücherschätze“ zu finden, das zweimal jährlich erscheint. Nach Renovierungsarbeiten soll in Kandel am 1. April mit einigen Aktionen die geplante Eröffnung gefeiert werden.

https://buchlaedel.buchhandlung.de