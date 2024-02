Für fünf Gruppen bietet die neue Kindertagesstätte in der Pestalozzistraße Platz. Für den Bau musste ein Spielplatz verlegt werden, die Trägerschaft wechselte von der Stadt zur Kirche. Nun wurde das Gebäude eingeweiht.

Seit Wochen ist das Summen im Bienennest an der Pestalozzistraße deutlich zu hören. Bären, Frösche, Hasen, Marienkäfer und Schmetterlinge haben sich in ihren Räumen eingenistet und fühlen sich pudelwohl. Am Freitag war es nun soweit: Die „Protestantische integrative Kindertagesstätte Bienennest“ wurde offiziell eingeweiht. Zunächst am Vormittag mit den Kindern selbst, die mit Dekanin Mirjam Dembek einen Mini-Gottesdienst feierten. Die neuen Räume und das im Außenbereich aufgestellte Piratenschiff oder die Bobby-Car Rennbahn werden gut angenommen. Das freut schon einmal die Vertreter des Bauherren, die Beigeordneten der Stadt Jutta Wegmann (Grüne) und Michael Gaudier (CDU).

Am späten Nachmittag gab es weitere Informationen, für die neue Kita, die in zweieinhalb Jahren nach Plänen des Architekturbüros „Bau Eins“ aus Kaiserslautern mit Nicolas Bahnemann in massiver Holzbauweise errichtet wurde. In bundesweit erscheinenden Fachzeitschriften werde schon jetzt auf die neue Kita in Kandel hingewiesen, hieß es. Das Gebäude zeichnet sich durch seine ökologische Bauweise aus. Die Fenster sind so angeordnet, dass wenige intensive Sonneneinstrahlung die Innenräume aufheizt. Das Haus dient bewusst als Schattenspender für das nördlich davon angelegte Außengelände mit einer Spielfläche von 1625 Quadratmetern.

Der Eingangsbereich der neuen Kita. Foto: Fritz HOck

Die Räume für die fünf Gruppen sind in dem zweigeschossigen Bau auf einer Grundfläche von 1554 Quadratmetern verteilt. Küche und Speiseraum befinden sich im Erdgeschoss. Auf rund sieben Millionen Euro beliefen sich die Gesamtkosten hierfür. Da es hierzu nur einen Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro gibt, bleibt der Löwenanteil bei der Stadt Kandel hängen, wie Beigeordneter Michael Gaudier (CDU) bei der Einweihung sagte. Die Stadt habe mit diesem Projekt ihren Teil der Verpflichtungen erfüllt und einen modernen Bau geschaffen, der allen Ansprüchen gerecht wird, den Erwartungen der Eltern und Kinder einerseits, aber auch den Wünschen der derzeit 22 Mitarbeitenden andererseits.

Dankesworte galten auch der Nachbarschaft für das gezeigte Verständnis. Schließlich verschwand hier ein öffentlicher Spielplatz, für den an der Ecke Juststraße/Röntgenstraße Ersatz geschaffen wurde, und es entstand eine neue Kita. Die Entscheidung der Stadt, nach langer Diskussion, für die Vergabe an einen freien Träger und schließlich an den Protestantischen Kindertagesstättenverband sei richtig gewesen. Man vertraue einem Team mit Kita-Leiterin Anke Göbel, das den Umzug aus der Schubertstraße tatkräftig unterstützt hatte.

Der Schlüssel wird von Architekt Bahnemann zu Beigeordnetem Gaudier zu Dekanin Mirjam Dembek zu Geschäftsführer Wütscher bis zur Kita-Leiterin Anke Göbel (ganz links) gereicht. Foto: Fritz Hock

Jochen Wütscher, Geschäftsführer des Protestantischen Kindertagesstättenverbandes, der im Kreis Germersheim, im Rheinpfalz-Kreis und in der Stadt Speyer insgesamt 27 Kitas betreibt, sprach von einem „wunderbaren Tag“. Dass mit Dekanin Mirjam Dembek die frühere Pfarrerin von Kandel zur Einweihung kommen konnte, hänge auch damit zusammen, dass sie zugleich stellvertretende Vorsitzende des Trägerverbandes sei. Das Presbyterium habe stets viel Interesse am Bau gezeigt und unterstützte die Einrichtung des Turnraumes. Den wird dann wohl auch der Sohn der neuen Pfarrerin Hiltrud Groß nutzen können, wenn dieser demnächst die Kita Bienennest besuchen wird.