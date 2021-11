Städtische Plätze künstlerisch in Szene zu setzen, ist der Anspruch des Projekts „rurreal“. Auf die Ideen dafür darf man gespannt sein.

Zunächst kann man mit „rurreal“ sicher nicht viel anfangen. Wenn man dann liest und hört, was die Kandler Künstlergruppe in ihrem Ort vorhat, kann man sich nur freuen, welche Ideen sie entwickelt. Die Gruppe will sich zweimal im Jahr mit ihrem Projekt eines besonderen öffentlichen Platzes in Kandel annehmen, die historische Bedeutung erforschen und neue Impulse setzen. Diese sollen zur Weiterentwicklung und Mitwirkung einladen, um die Attraktivität zu steigern. Da ist auch die Bevölkerung mit einbezogen und gefragt. Man kann gespannt sein, wie das wird und was dabei herauskommt.