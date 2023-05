Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Womöglich war es ein schlechter Schülerscherz, wodurch der Amokalarm am Freitagvormittag ausgelöst wurde. Jetzt ermittelt die Kripo. Doch es gibt ein Bedürfnis, über das geredet werden muss.

Keine Geiselnahme und keine Verletzten – das war die positive Nachricht am vergangenen Freitagmittag in Germersheim. Doch der Amokalarm an der Berufsbildenden Schule (BBS)