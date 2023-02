Großer Polizeieinsatz in der Germersheimer Stadtmitte. In der Berufsbildenden Schule wurde der Amokalarm ausgelöst. Es gab keine Geiselnahme und es wurden auch keine Schüler verletzt. Dennoch sichert die Polizei Spuren.

400 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in Germersheim sowie die Lehrer- und Sekretariatskräfte wurden am späten Freitagvormittag durch einen Amokalarm aufgeschreckt.

Der Unterricht wurde nach Auslösen des Alarms kurz nach 11 Uhr durch Lautsprecherdurchsagen unterbrochen, viele Klassenräume evakuiert. In den Durchsagen wurde auf eine ernste Lage hingewiesen und Schüler sowie Lehrer aufgefordert sich in den Klassensälen einzuschließen sowie Fenster und Türen zu meiden. Entgegen anderslautenden Meldungen in sozialen Netzwerken kam es nach Angaben der Polizei weder zu einer Geiselnahme, noch zu Schusswechseln oder verletzten Schülern. Es handelt sich dabei um Falschnachrichten (Fake-News). Die Polizei durchsuchte innerhalb von rund drei Stunden sämtliche Räume der Schule. Das Ergebnis war negativ, es bestand keine Gefahr.

Das Kriseninterventionsteam um Heiner Butz (DRK) stand bereit, um nach Auflösen des Alarms betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ein Gesprächsangebot zu machen, falls dies benötigt werden sollte. Vieles weist nach Polizeiangaben darauf hin, dass der Amokalarm im Keller des Gebäudes mutwillig ausgelöst wurde. Allerdings werde auch ein technischer Defekt geprüft. Die Polizei sicherte am Freitagnachmittag Spuren, nachdem gegen 13.30 Uhr der Alarm aufgelöst worden war und die Schüler das Gebäude verlassen konnten.

Im Umfeld der Schule kann es durch das Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz des Landkreises und der Rettungsdienste von DRK und Malteser vereinzelt zu leichten Verkehrsbehinderungen. Auch die Zahl der Zaungäste wuchs stetig an, weil die Lautsprecherdurchsagen der Schule am Haupteingang bis zum nahen Einkaufszentrum hinüberschallten und selbst nach Abzug der Polizei noch länger zu hören war. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegen.