Die Asklepiosklinik Kandel plant eine Erweiterung samt Neubau. Dabei soll der Verwaltungsbau abgerissen werden. Die zentrale Notaufnahme, der OP-Bereich und die Intensivstation bekommen komplett neue Räume. Diese sollen entlang der Luitpoldstraße errichtet werden, geplant ist ein dreistöckiges Gebäude. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, muss der Stadtrat Kandel am Mittwoch, 21. Dezember, einen entsprechenden Bebauungsplan verabschieden.

Die Klinik erhofft sich eine formale Freigabe von Seiten des Ministeriums im Januar 2023, dann sollen im Frühling die Unterlagen eingereicht werden. Die Planung wurde vom Land allerdings schon für 2022 in ein Förderprogramm aufgenommen. Im August/September 2023 soll mit dem Abriss des Verwaltungsbaus begonnen werden. Der Funktionsbau soll Ende 2024 fertig sein. Der Abschluss des gesamten Projekts ist nach derzeitigem Stand für 2027 geplant.

Der Stadtrat Kandel tagt am Mittwoch, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der Stadthalle. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Haushalt 2023, die Nachverdichtung in der Gartenstadt und die Baumkontrollen.