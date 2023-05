Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lichterfest anstatt Sankt Martin feiern? Das stand für Nebihe Tacioglu-Allert nicht zur Debatte. Die Vorsitzende des Wörther Migrationsbeirats hat das Martinsfest in ihrer Stadt organisiert. Der Name ist Tradition, das Format neu.

Am Freitagabend erinnern Kinder in vielen Orten mit Laternenumzügen an den römischen Soldaten und späteren Bischof, der seinen Mantel teilte und einen Bettler vor dem Erfrieren rettete. Seit