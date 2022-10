Zum ersten Mal findet in Wörth ein gemeinsames St. Martinsfest am Freitag, 11. November, im Bürgerpark statt. Organisiert wird es von der Vorsitzenden des Migrationsbeirates, Nebihe Tacioglu-Allert, die auch für die erste Interkulturelle Woche in Wörth verantwortlich zeichnete, in Kooperation mit „Demokratie leben“ und der Stadtverwaltung. Beteiligt sind die vier Kindergärten Don Bosco, Amadeus, Oberlin und Friedenskita. Diese beginnen um 17 Uhr mit ihren Laternenumzügen, bevor die Veranstaltung im Bürgerpark um 17.30 Uhr startet. Dort werden unter anderem gemeinsam bekannte zu St. Martin passende Lieder gesungen. Vom DRK Kreis Germersheim betreute Kinder aus der „Insel der Zuflucht“ führen im Pavillon das St. Martinspiel auf. Zudem soll das Friedensbild im Bürgerpark mit Unterstützung des Wörther Künstlers Andreas Hella fortgeführt werden. Außerdem sind verschiedene Stände von Vereinen mit Getränken, Martinsgebäck und Bratwurst geplant. Die Veranstaltung wird etwa zwei Stunden (bis 19.30 Uhr) dauern.