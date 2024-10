Am Wochenende hatte ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem 21-Jährigen zu einer schweren Messerverletzung geführt. Nun liegen neue Erkenntnisse zu der Tat vor.

Gegen 2.10 Uhr soll es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. In deren Verlauf stach der 34-Jährige auf den 21-Jährigen ein und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Einige Tage später befindet sich der 21-Jährige weiter im Krankenhaus in Behandlung. Den Angaben der Polizei zufolge schwebt er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Opfer und Täter sind rumänische Staatsangehörige. Sie haben auf einem Anwesen als Erntehelfer gearbeitet. Der Notruf wurde in der besagten Nacht laut Polizei „von einer dritten Person“ betätigt.

Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf in der Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 34-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.