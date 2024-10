In der Nacht zum Freitag, 25. Oktober, hat ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem 21-Jährigen auf einem Anwesen in Kandel zu einer schweren Messerverletzung geführt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2.10 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge stach der 34-Jährige auf den 21-Jährigen ein, wobei dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf in der Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommen werden. Der schwer verletzte 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 34-Jährige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.