„Wir waren keinen Tag ohne Schulleitung. In der Praxis ist Melanie Müller schon über ein Jahr eingeführt“, sagte der stellvertretende Schulleiter Christian Steiner zur offiziellen Amtseinführung seiner Chefin in der Aula der IGS Kandel. Landrat Fritz Brechtel erinnerte als Schulträger an die „bewegte Baugeschichte“ der Schule. Zwei Bauprojekte stünden noch an – der Abriss des alten Gebäudes wahrscheinlich im Mai und der darauffolgende Neubau der Mensa Mitte des Jahres. Müller selbst sprach davon, dass ihr der Gedanke an einer IGS zu arbeiten früher fremd war. „Vom Gymnasium in Speyer kam dann der Sprung ins kalte IGS-Wasser von heute auf morgen.“ Inzwischen sei sie angetan von der Atmosphäre in der IGS. Das Blasorchester, die Tanz- und Theater-AG sowie das Jazz-Ensemble gestalteten die Feier.