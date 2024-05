Der Südpfälzer Bundestagsabgeordnete Mario Brandenburg (FDP) kündigt seinen Rücktritt zum Ende der Legislaturperiode des Deutschen Bundestags an. Der Wirtschaftsinformatiker aus Rülzheim hat sich einem Brief an seine Parteifreunde zufolge den Entschluss nicht leicht gemacht. Der 40-jährige KI-Fachmann will nach zehn Jahren in der „politischen Arena“ zurück in die Wirtschaft und dort nochmals durchstarten.