Der Südpfälzer FDP-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Mario Brandenburg, verlässt zum Ende der Wahlperiode die Politik und kehrt in die Wirtschaft zurück.

Der 40-Jährige bestätigte entsprechende Informationen der RHEINPFALZ. In einem Brief an die FDP-Kreisvorsitzenden der Südpfalz teilte der Rülzheimer mit, er werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr für ein Mandat kandidieren. Er mache seine Entscheidung bewusst vor der Europawahl und der Aufstellung der Landeslisten bekannt, erklärte Brandenburg auf Anfrage. Der Liberale ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter und seit zwei Jahren Staatssekretär. Er verstand seine Rolle nach eigenen Worten als „Technologiebotschafter“. Der Wirtschaftsinformatiker profilierte sich als Experte für künstliche Intelligenz und ist sehr gut vernetzt in der Start-up-Szene der Digital- und Biotechnologiebranchen.

Nach Thomas Hitschler (SPD) ist Brandenburg der zweite Bundestagsabgeordnete mit Staatssekretärsamt aus der Südpfalz, der seinen Rückzug aus der Politik erklärt.