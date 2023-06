Rund 3000 Kilometer hat nun eine eActros 300 Sattelzugmaschine von Wörth in das türkische Aksaray zurückgelegt. Ein Praxistest, auf den im Herbst der nächste Serienstart im Lastwagenwerk folgen soll.

Im Lastwagenwerk Wörth hat man sich das Ziel gesetzt, den Lieferverkehr bis Ende 2026 zu 100 Prozent zu elektrifizieren. Schon in absehbarer Zeit sollen erste Anliefertransporte, unter anderem aus Schwesterwerken, vollständig elektrisch unterwegs sein. Dabei sollen zunächst eActros 300 Sattelzugmaschinen zum Einsatz kommen, der eActros LongHaul soll folgen.

Nun hat eine eActros 300 Sattelzugmaschine für den Verteilerverkehr hat rund 3000 Kilometer vom Mercedes-Benz Werk Wörth bis Aksaray zurückgelegt, teilte das Unternehmen jetzt mit. In der Türkei findet unter anderem die Straßendauerlauf- und Zuverlässigkeitserprobung des E-Lkw statt. Die Versuchsingenieure hatten für die Fahrt eine Route über Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Bulgarien gewählt. Zwei eActros-Pritschenfahrzeuge als Zwei- und Dreiachser – in Serie seit Ende 2021 – begleiteten die eActros 300 Sattelzugmaschine auf der gesamten Strecke. Die Batterien aller E-Lkw wurden auf der Tour ausschließlich an öffentlich verfügbaren Ladesäulen aufgeladen. Der Fokus der Versuchsingenieure lag bei der Fahrt in die Türkei laut Unternehmensmitteilung insbesondere auf den Sicherheitssystemen, der Leistung und der Dauerhaltbarkeit des Fahrzeugs.

Die Modellvariante des eActros 300 als Sattelzugmaschine kann unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Gesamtzuglänge alle gängigen europäischen Auflieger ziehen. Sie basiert auf derselben Technologie wie der eActros 300/400. Drei Batteriepakete mit jeweils 112 kWh installierter Batteriekapazität ermöglichen eine Reichweite mit einer Batterieaufladung von bis zu 220 Kilometern. Der Serienstart der Sattelzugmaschine ist für Herbst dieses Jahres geplant.

Erst im Oktober 2021 hatte Daimler Truck in Wörth mit der serienmäßigen Produktion des eActros begonnen. Seit Mitte Juli 2022 läuft mit dem eEconic das zweite Modell eines batterieelektrischen Lkw vom Band. Der eActros LongHaul soll 2024 serienreif sein. Das Fahrzeug verfügt über eine Reichweite von rund 500 Kilometer mit einer Batterieaufladung und wird das Hochleistungsladen ermöglichen. Anders als der eActros und der eEconic soll der eActros LongHaul jedoch nicht im Future Truck Center an mehreren Stationen elektrifiziert werden, sondern komplett auf einer heute bereits bestehenden Montagelinie laufen.