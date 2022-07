Am Freitag beginnt im Lastwagenwerk Wörth die Serienproduktion des eEconic. Damit läuft ab jetzt das zweite Modell eines batterieelektrischen Lkw vom Band. Erst im Oktober 2021 hatte Daimler Truck in Wörth mit der serienmäßigen Produktion des eActros begonnen.

Der eEconic ist vor allem für den städtischen Verteilerverkehr gedacht. Der konventionell betriebene Econic wird häufig als Müllfahrzeug eingesetzt. Aus diesem Segment stammt auch der erste Kunde für das batterieelektrische Modell: Das erste Fahrzeug aus der Serienfertigung gehe an das in Dänemark im Entsorgungsbereich tätige Unternehmen Urbaser A/S, teilte die Daimler Truck AG am Freitag mit.