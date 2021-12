Zweieinhalb Monate nach dem Produktionsstart des batterie-elektrischen eActros im Lastwagenwerk Wörth ist bei Mercedes-Benz Trucks eine erste Großbestellung über 120 Fahrzeuge eingegangen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das schwedische Technologieunternehmen für die Transportbranche Einride will die Flotte bei Kunden in Europa einsetzen. Mercedes-Benz Trucks wird die lokal CO2-neutralen Fahrzeuge für den schweren Verteilerverkehr ab Mitte 2022 ausliefern.

