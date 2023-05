Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer an einer Bahnlinie lebt, sollte sich keine Illusionen machen. Der Zugverkehr wird mit Sicherheit zunehmen.

Es ist leicht gesagt: Wer ein Haus an einer Bahnlinie kauft oder baut, muss damit rechnen, dass Züge vorbeifahren. Denn das stimmt ja auch! Aber in Zeiten, in denen immer mehr kleine Bahnstrecken stillgelegt