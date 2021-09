Ausgehen? Es muss nicht immer Karlsruhe sein. Das Wörther Kulturprogramm nimmt Formen an.

Natürlich kann Wörth beim kulturellen Angebot nicht mit Karlsruhe konkurrieren. Dieses Ziel wäre unerreichbar: schließlich – Achtung: eine gewagte Schätzung!– dürften in Karlsruhe so viele Menschen im Kulturbereich arbeiten wie in Wörth wohnen.

Aber um Konkurrenz geht es auch gar nicht. Wichtig ist vielmehr, sich im unmittelbaren Einzugsbereich eines viel größeren Oberzentrums zu behaupten. Wörth muss mehr sein als Schlafstadt, von der man zur Arbeit irgendwohin fährt und in seiner Freizeit auch. Sport und Kultur schaffen eine Identität, aus der eine Gemeinschaft erwächst.

Ohne diese Gemeinschaft ist auch die politische Gemeinde hohl. Und ein Ort, an dem die Menschen nur noch lustlos leben, sieht auch bald so aus.