Auch die Südpfalzkliniken in Kandel und Germersheim haben nun für Besucher geschlossen. Allerdings gibt es ein neues Angebot: Videosprechstunden. So sollen sich die Angehörigen der Patienten dennoch über deren Gesundheitszustand informieren können. Gleichzeitig können die Kliniken so Informationen zum Beispiel für die Anamnese. einholen. In dieser Videosprechstunde können sich die Angehörigen mit dem behandelnden Arzt austauschen. Ermöglicht wird diese Form der Kommunikation durch eine Plattform namens „Samedi“.

Der Ablauf ist genau festgelegt: So legt der Patient bei der Aufnahme fest, ob und welche eine Person berechtigt ist, Informationen hinsichtlich des Gesundheitszustandes zu erhalten. Dann wird eine Sprechstunde mit dem Sekretariat vereinbart. „Zu Beginn der Videosprechstunde bezeugen die Angehörigen ihre Identität mit dem Personalausweis und beweisen, dass sie die einzigen Personen im Raum sind“, heißt es in den Vorgaben der Klinik. Der Arzt überprüft die Angaben, dann kann der Informationsaustausch erfolgen.

