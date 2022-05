Die Bundesregierung sieht in ihrem „Osterpaket“ vor, Wasserkraftanlagen mit einer Leistung bis 500 Kilowatt nach ihrer Modernisierung nicht mehr zu fördern. Dies betrifft acht kleine Anlagen in der Südpfalz.

Als Beispiele nennt der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) die Bienwaldmühle an der Wieslauter in Scheibenhardt und die Fortmühle am Spiegelbach in Bellheim, die seit langem Strom produzierten. Diese Acht würden nach den aktuellen Plänen der Regierung künftig nach einer Modernisierung der Anlage keine Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) mehr erhalten. Das Gesetz regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und soll deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen garantieren. In den vergangenen Jahren hätten diese acht kleinen Anlagen im Durchschnitt 493 Megawattstunden im Jahr erzeugt, schreibt Gebhart unter Berufung auf Auskünfte der Bundesregierung. Diese Leistung reiche aus, um mehr als 120 Haushalte mit Strom zu versorgen.

„Die geplante Regelung der Ampelregierung ist daher für mich nicht nachvollziehbar“, so Gebhart. Betreiber von kleinen Wasserkraftanlagen in der Südpfalz zeigten seit Jahren, wie ökologische Belange und Stromgewinnung vereinbar sind. Es wäre auch mit Blick auf den Klimaschutz absurd, darauf zu verzichten. „Wir brauchen alle erneuerbaren Energien, um die Klimaziele zu erreichen – auch die kleine Wasserkraft.“

Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“, die sich auf Angaben der Bundesnetzagentur beruft, erzeugen die bundesweit rund 7200 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von bis zu 500 Kilowatt zehn Prozent des Stroms aus Wasserkraft. Für den Großteil, 90 Prozent, sorgten die rund 1000 Anlagen mit mehr als 500 Kilowatt.