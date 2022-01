In der Nacht auf Sonntag, 16. Januar, brach auf dem Außengelände des Globus-Baumarktes ein Feuer aus, das von der Feuerwehren Wörth und Maximiliansau bekämpft worden war. Gebrannt hatte Material, das im „umzäunten Außengelände des Marktes Feuer gefangen hatte“, sagt Polizeisprecher Oliver Link auf Nachfrage. Möglicherweise war der gelagerte Abfall nicht sachgemäß gelagert gewesen. Von Beginn an sei man nicht von einer Brandstiftung, also von Fremdverschulden ausgegangen. Deshalb sei von der Staatsanwaltschaft auch kein „Brandsachverständiger geschickt worden“, erklärt Link. „Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat“, sagt der Wörther Polizeisprecher.