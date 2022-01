Ein Brand an einem Außenlager des Globus-Baumarktes am Maximilian-Center in Maximiliansau beschäftigte in der Nacht zu Sonntag die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Wörth.

Gegen 23.45 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus, woraufhin die Feuerwehren aus Wörth und Maximiliansau alarmiert wurden. Schon kurze Zeit später meldeten Anrufer einen Brand auf der Rückseite des Baumarktes. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter Atemschutz. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen im Einsatz, informierte ein Sprecher der Wehr. Die Sprinkleranlage des Marktes verhinderte ein Übergreifen des Feuers von der Freifläche auf das Gebäude.

Laut einem Sprecher der Polizei Wörth entstand ein Sachschaden, dessen Höhe nicht bekannt ist. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, Ermittlungen werden geführt. Details zur Brandursache nannte die Polizei am Sonntag nicht.