Die Proben aus dem Trinkwasser sind wieder keimfrei. Damit ist das Abkochgebot in der Verbandsgemeinde Lingenfeld und in Zeiskam aufgehoben. teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Auch in der Kandeler Asklepios-Klinik darf das Leitungswasser wieder getrunken werden. Darüber informierte jetzt die Klinikleitung. Anders sieht es an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kandel aus: Dort bleibt das Trinkverbot bis auf Weiteres bestehen.

Mehr über das Thema Keimbelastung im Trinkwasser des Landkreises Germersheim lesen Sie hier.