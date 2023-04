Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Trinkwasser wurden in den vergangenen Wochen unterschiedliche Keime gefunden. In der Folge waren unter anderem die Kandeler Südpfalzklinik, die Integrierte Gesamtschule Kandel, die Verbandsgemeinde Lingenfeld und Zeiskam betroffen. Bis zur Entwarnung dauerte es teilweise über einen Monat. Nun gelten nur noch an einer Stelle Vorsichtsmaßnahmen.

Wasser aufkochen und danach zehn Minuten abkühlen lassen: Diese Devise galt in den vergangenen Wochen an vielen Stellen im Kreis, auch wenn es nur um das Zähneputzen ging. Los ging es Anfang August: Bei einer Trinkwasserprobe in der Nordgruppe der Wasserversorgung wurden Grenzwertüberschreitungen bei coliformen Keimen festgestellt. Das sogenannte Abkochgebot galt zunächst für die Verbandsgemeinde Lingenfeld und Zeiskam. Vor allem eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es damals vom Kreis, um zum Beispiel immungeschwächte Menschen zu schützen. Gefunden worden waren coliforme Keim, die als sogenannte Indikatorkeime auf Probleme im natürlichen „Schutzschild“ des Wassers schließen lassen. Später war von einem „Umweltkeim“ die Rede.

Als Verursacher

wurde