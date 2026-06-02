Auf dem Marktplatz und am Plätzl präsentierte eine Vielzahl von Ausstellern ihr buntgemischtes Warenangebot. Von Kräutern bis Autoscooter war alles dabei.

Das Interesse am Sommermarkt war riesengroß, wie mehrfach am Wochenende zu hören war. Mit diesem neuen Veranstaltungsformat waren Maimarkt, Kräuter- und Ölmarkt sowie der Markt für Keramik- und Kunsthandwerk zusammengelegt worden.

Auch der Spaß für die Kleinen kam nicht zu kurz. Foto: Iversen Besucher konnten durch herkömmliche und ausgefallene Kräutersorten stöbern. Foto: Iversen Schaustellerfamilie Schneider war mit vier Fahrgeschäften vor Ort. Foto: Iversen Das Zelt bot bei ein paar Wetterkapriolen am Sonntag Schutz für die Besucher. Foto: Iversen Was fürs Gärtnerherz. Foto: Iversen Hübsches Fahrgeschäft: die Schiffschaukel. Foto: Iversen Blick ins Festzelt. Foto: Iversen Kinderparadies: Ab aufs Motorrad, oder doch lieber ins Feuerwehrauto? Foto: Iversen Foto 1 von 8

Erstmals in Kandel vertreten war die Schaustellerfamilie Schneider aus dem hessischen Bürstadt, die Marktmeister Sascha Fath nach Kandel geholt hatte. Die Schneiders, Schausteller in sechster Generation, wie Seniorchef Markus Schneider nicht ohne Stolz erzählte, brachten gleich vier Fahrgeschäfte – unter anderem einen erst acht Wochen alten Autoscooter und ein Kinderkarussell – mit.

Außerdem boten sie eine Preisgestaltung, die vor allem für Familien interessant war. Mit den Mehrfachkarten könne etwas Geld gespart werden, erklärte der Seniorchef. Alle Kinder der Kandeler Kitas hatten zuvor schon eine Freikarte erhalten. Insgesamt sei man zufrieden mit der Resonanz auf die Fahrgeschäfte, erklärte Juniorchef Patrick Schneider. Er möchte in Zukunft gerne wieder nach Kandel kommen.

Von Oldtimer-Autoscooter bis Church-Mobil

Auch Stadtbürgermeister Michael Gaudier (CDU), der schon zur Eröffnung zusammen mit seiner Enkelin eine Ehrenrunde in einem Oldtimer-Autoscooter von Michael Hanss gedreht hatte, zeigte sich am Montagabend begeistert und zufrieden mit dem Besuch, auch wenn am Sonntagvormittag doch einige Wetterkapriolen zu verkraften waren.

Im Festzelt fand ein ökumenischer Gottesdienst statt, gestaltet von Geistlichen aller vier christlichen Religionsgemeinschaften aus Kandel. Der protestantische Pfarrer Martin Groß zeigte sich am Sonntag mit dem Church-Mobil und kam dabei mit vielen Menschen ins Gespräch.

Für Stimmung gesorgt hatten am Freitag schon die Minfelder Rockband Alive und am Samstagabend die Band AntiTankGun, am Montag zum Seniorennachmittag ließ Alleinunterhalter Franz Roth musikalische Erinnerungen wach werden.

Straßen voll, Stimmung gut

Zum Sommermarkt gab es einen verkaufsoffenen Sonntag, der gut angenommen wurde, wie etwa Ralf Behrendt vom Schuhhaus Grahn berichtete. „Es war extrem viel los“, sagt auch Optikerin Miriam Schöttinger. Zwar habe es eine Regenpause gegeben, doch die Straßen seien ansonsten voll und die Stimmung gut.

Aber nicht alle Geschäftsleute waren mit den Verkaufszahlen zufrieden, wie zu hören war. Als unglücklich bewertet wurde der RHEINPFALZ gegenüber die gleichzeitige Terminierung der Radsportveranstaltung am Sonntag in Minfeld.

Insgesamt jedoch hatte Stadtbürgermeister Gaudier viele gute Gründe für ein Wort des Dankes an alle, etwa Landjugend oder Bienwald-Karneval-Gesellschaft (Bikage), die sich mit Essens- und Getränkeständen am Sommermarkt beteiligten. Anerkennende Worte fand der Stadtbürgermeister vor allem für die Menschen, die sich am Sonntag an der Typisierungsaktion für die Stammzellenspender in der Stadthalle beteiligt hatten.