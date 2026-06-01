Beim Minfelder Rundstreckenrennen hat es so richtig gescheppert. Ein Unwetter sorgte für Verspätungen. Doch außer nassen Backwaren gab es nichts zu beanstanden.

Der immer schwärzer werdende Himmel sollte am Sonntag nicht trügen: Beim 1. Minfelder Rundstreckenrennen des RV Edelweiß Kandel hat es im Tagesverlauf mal so richtig gescheppert. Große Schäden gab es aber nicht – bis auf ein paar Teigwaren. Schon beim ersten Rennen der Frauen, U19-Juniorinnen und U17 männlich, in denen die Siege von Hannah-Franziska Brand und Linus Sturm je auf das Konto der RSV Rheinzabern gingen, wurde der Himmel bedrohlich dunkel.

Nachdem Till Holle ( RSC Wörth) die U13 gewann und sich die Masters Richtung Start bewegten, gingen die ersten Tropfen runter, der Wind frischte auf und der Donner grollte. Sekunden später war schon alles in Bewegung. Teilnehmer, Zuschauer und Veranstalter suchten unter Dächern Schutz. Das Unwetter kam gefühlt aus allen Richtungen: Sturmböen, Blitz, Donner, Hagel.

Mit dem Roller auf der Strecke unterwegs

Kandels Vorsitzender Thomas Ackermann hatte vorher schwere Platten auf die Aufstellstangen der Pavillons des Kaffee- und Kuchenverkaufs gelegt. Sie retteten das, was zu retten war. „Den Rest haben wir fliegen lassen, da war nichts mehr zu machen. Zwei, drei Kuchen sind nass geworden, aber das lässt sich verschmerzen“, schmunzelte der Vorsitzende, der, wie viele Helfer, vom Gewitter völlig durchnässt wurde.

Bis dahin zeigte sich der Renntag, der als Rundstreckenrennen ausgetragen wurde, von seiner besten Seite. Die 2,7 Kilometer lange Runde durch Minfeld bis kurz vor Freckenfeld und über Rad- und Wirtschaftswege zurück wurde gut angenommen, die Rückmeldung von Fahrern positiv. „Es ist einfach mal was anderes, statt immer nur in einem Viereck zu fahren. Die ein, zwei technischen Passagen sowie die ansteigende Zielgerade waren abwechslungsreich und haben mehr Konzentration als sonst erfordert. Das haben sie richtig gut gemacht“, lobte Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann), der das Hauptrennen der Elite-Amateure über 67,5 Kilometer vor Michael Gannopolskij (Rödermark) und Richard Weinzheimer (Team Möbel Ehrmann) gewann. Das integrierte Amateurrennen gewann Max Ehrhardt (Skull Racing Team) vor Florian Werrea (Team Superciao) und Francesco Albert aus Magstadt.

Radprofi Pascal Ackermann zu Gast

Nach dem Regen, der den Zeitplan um 30 Minuten nach hinten verschoben hatte, fuhren die Organisatoren mit dem Roller auf die Strecke. „Wir mussten kontrollieren, ob Dreck auf die Wege gespült wurde oder die Absperrungen umgefallen sind. Aber es hat alles gehalten“, so Ackermann.

Das Mastersrennen gewann Hannes Hentschel (Forchheim) vor Jens Becker (Lemberg) und Rafael Dollt (TSV Neupotz). Hoher Besuch für die Schülerrennen war in der Zwischenzeit eingetroffen: Nach seinem gesundheitsbedingten Aus beim Giro d’Italia stattete Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) seinem Heimrennen einen Besuch ab, stand, gewohnt gut gelaunt, für Selfies bereit und überreichte den Schülern die Preise. Bereits als Zehnjähriger gewann der Radprofi das Rennen seines Heimatvereins. Bei den Schülerinnen U15 siegte Karla Schweizer (RV Kandel) vor Carla Seither (RSC Wörth). In der weiblichen U11 gewann Delia Schubert (RV Kandel). Bei der männlichen U11 kam Mikail Meisner (RC Silber-Pils Bellheim) auf Rang zwei, Jakob Schweizer (RV Kandel) wurde Vierter.

„Für den Hagelschauer kann niemand was. Ansonsten hat alles gepasst“, so das Fazit von Thomas Ackermann. Das nächste südpfälzische Rennen ist am 14. Juni in Hatzenbühl.