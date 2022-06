Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Das erleben gerade Petra Dollt und Peter Steverding vom Isenhof in Knittelsheim – und südpfälzische Feinschmecker, die sich schon auf das Ende des lange Jahre sterntragenden Restaurants eingestellt hatten.

Jetzt wird das 30-jährige Bestehen des Restaurants begangen: Diese „Perlenhochzeit“ wird gefeiert mit internationalen Hochzeitsmenüs aus Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Schweden und natürlich Deutschland.

Schon vor fünf Jahren, als das Vierteljahrhundert Isenhof und 20 Jahre Michelin-Stern gefeiert wurden, bereitete der heute 63-jährige Küchenchef Peter Steverding seine Gäste sanft auf das absehbare Ende seines Restaurants vor: Er wolle nur noch „schnörkellos gut“ kochen, sagte er damals. Schnickschnack, der nun einmal zu Sternen und Kochmützen gehört, wollte er sein lassen und sich auch intensiver kulinarisch um einzelne Ereignisse und Themen wie etwa Fasnacht, Urlaub, Geburtstag oder seine mittlerweile berühmt gewordenen „Schüsselsonntage“ kümmern.

Pläne fürs Alter geschmiedet

Eine gravierende Veränderung nicht nur für den Isenhof bringt ab Februar 2020 Covid 19. Peter Steverding und seine Partnerin Petra Dollt nutzten die zwangsweise freie Zeit im Lockdown, um sich mit der Planung fürs Alter auseinanderzusetzen. Das endete für manchen Restaurantgast mit einer faustdicken Überraschung: Im Sommer 2021 zierte ein großes Foto des Isenhofes die Titelseite der Immobilienbeilage der RHEINPFALZ: Zu verkaufen. Das Telefon bleibt nicht mehr still, „Was ist los? Macht ihr zu?“ wollen vor allem Stammgäste wissen. „Ja, wir machen zu, aber noch nicht“, antworten Steverding und Dollt.

Mittlerweile hat sich die Eröffnung des Isenhofes zum 30. Mal gejährt – und das sei ja wohl ein Grund zum Feiern. Petra Dollt, Kreativkraft nicht nur im Service, sondern auch in Marketing und Styling, hat sich an den Begriff „Perlenhochzeit“ für 30 Jahre Ehe erinnert. Und ein Restaurant 30 Jahre lang gemeinsam erfolgreich zu führen, binde ja noch fast mehr als eine Ehe, so Dollt.

Den Auftakt der internationalen „Hochzeitsmenüs“ macht Spanien mit dem Hauptgang „Paella mit allem Drum und Dran“, wie Peter Steverding versichert. Ungefähr im Monatsrhythmus sollen dann die internationalen Gerichte wechseln, ehe mit einem deutschen „Perlenhochzeitsmenü“ im Dezember der Jahresabschluss folgt. Ob dann auch für ihn Schluss ist? Steverding: „Mal sehen.“

Info

Mehr zu den Perlenhochzeitmenüs, Kontakt und Reservierung auf www.isenhof.de. Telefon: 06348 5700. Bei gutem Wetter wird im Hof und in der Scheune aufgetischt. Eine Unterbrechung findet die „Hochzeitsreise“ vom 12. August bis 1. September. Da ist Sommerurlaub.