Das Landesimpfzentrum in Wörth bleibt am Mittwoch, 26. Januar, sowie von Mittwoch, 2. Februar, bis einschließlich Freitag, 4. Februar, geschlossen. Entsprechend ist auch ein Impfen ohne vorherige Terminvereinbarung an diesen Tagen nicht möglich.

Der Hintergrund: Für diese Daten lagen jeweils nur zwischen sechs und 35 Terminbuchungen vor. Diese wurden auf einen anderen Zeitpunkt verlegt. Das teilte die Kreisverwaltung Germersheim jetzt mit.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier