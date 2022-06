Die von der Gemeinde Westheim angekündigte voraussichtliche Hort-Schließung im September schlägt im Ort weiter hohe Wellen: Um die Wogen zu glätten, lädt die Gemeindeführung Bürger zu einer „Info-Veranstaltung zur Nachmittags-/Ferienbetreuung der Westheimer Grundschulkinder“ ein.

Entsprechende Info-Blätter werden laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) an alle Haushalte verteilt. Ziel der Veranstaltung sei es, die Bürger umfassend zu informieren, „alles zusammenzutragen“ – und sich auszutauschen. „Kommen Sie vorbei! Geben Sie uns die Chance, Ihnen alle Hintergründe und Fakten darzulegen! Und lassen Sie uns einen fairen und offenen Austausch haben!“, appellieren Grabau und ihre Beigeordneten Gerhard Weiss sowie Sascha Gießler (beide FWG) im Schreiben an die Bürger. Und betonen: „Beschuldigungen und Verbitterung helfen niemandem weiter – in einem kleinen Dorf wie Westheim erst recht nicht.“

Mit Blick auf die von Schulelternbeirat und Elternausschuss der Kita Löwenzahn gestartete Petition zum Erhalt des Hortes (wir berichteten) bemängeln die Gemeindevertreter, dass dort nicht alle Fakten erwähnt, beziehungsweise korrekt wiedergegeben würden, das Thema nicht umfassend aufgegriffen worden sei: „In dieser Petition könnte man auf den ersten Blick meinen, uns wären die Westheimer Kinder und ihre Eltern völlig egal. Dem ist keineswegs so“, versichert die Gemeindeführung: „Wir haben viele Möglichkeiten geprüft, beziehungsweise lassen sie derzeit noch von Fachabteilungen bis hin zum Landesjugendamt auf deren mögliche Umsetzung prüfen.“

Weitere Anmeldung für Kita

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ informiert Grabau, dass nun noch eine weitere Anmeldung für die Kita hinzugekommen sei, somit bis Sommer 2023 90 Kita-Plätze benötigt würden. Zur Einordnung: In der Kita gibt es derzeit 75 Plätze, plus fünf Ausbauplätze, also maximal 80 Plätze. „Wenn wir die fünf Ausbauplätze mit einrechnen, fehlen zehn Plätze“, so Grabau. Bei den von ihr ursprünglich genannten 14 Fehlplätzen seien neben dem nun neu hinzugekommenen die Ausbauplätze dagegen nicht eingerechnet gewesen.

Zur SPD-Forderung nach einer temporären Container-Lösung (wir berichteten) sagt sie, dass die Verwaltung derzeit ein Angebot einhole. Die von der SPD genannten Kosten von 80.000 Euro habe sie im Gemeinderat genannt. Diese hätten sich aber auf einen Schul-, nicht einen Kita-Container bezogen, so Grabau.

Die Info-Veranstaltung findet ihren Angaben zufolge zwischen Dienstag, 21. Juni, und Donnerstag, 23. Juni, statt. Der genaue Termin stehe erst nach dem 14. Juni fest. Grund: Die für den Hort bei der Kreisverwaltung zuständige Fachkraft, die bei der Veranstaltung anwesend sein soll, kommt dann erst aus dem Urlaub zurück.