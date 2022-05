Gegen die von der Gemeinde angekündigte Hort-Schließung laufen anderem der Schulelternbeirat und der Elternausschuss der Kita Löwenzahn Sturm. Aber: Gibt es eine Alternative?

„Unser Hort muss bleiben! Rettet den Westheimer Hort!“ fordern Schulelternbeirat sowie Elternausschuss der Kita Löwenzahn – und haben deshalb auf der Online-Plattform Change.org eine Petition gegen die Schließung gestartet. „Wir wollen die Schließung des Hortes nicht einfach hinnehmen! Wir hoffen auf öffentliches Gehör und Beantwortung unserer Fragen! Wir fordern den Weiterbetrieb des Hortes der Gemeinde Westheim zu den bisherigen Öffnungszeiten!“, heißt es darin. Begründung: „Die Betreuung durch pädagogisches Fachpersonal sowie eine adäquate Kinderbetreuung während der Ferienzeit wäre nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder wichtig.“

Die Elternvertreter bemängeln die kurzfristige Ankündigung der Gemeinde, den Hort schon nach den Sommerferien schließen zu wollen. „Die Gemeinde teilt mit, keine Räumlichkeiten für die Hortkinder zur Verfügung zu haben. Wurden wirklich alle Möglichkeiten geprüft?“, fragen die Betroffenen. Schließlich seien 20 Hortplätze von der Kreisverwaltung genehmigt, Anmeldungen lägen vor und individueller Bedarf (soziale Hintergründe, alleinerziehend, Förderbedarf) sei nachgewiesen: „Die Hortplätze für das Schuljahr 2022/23 sind voll.“

Kleiner Saal des Bürgerhauses als Alternative

Schulelternbeirat und Elternausschuss fordern deshalb die Kommune auf, zu prüfen, ob der Hort in einem Schulsaal, im Jugendtreff oder anderen Gemeindegebäuden unterkommen könne. Parallel dazu solle geprüft werden, ob der kleine Saal des Bürgerhauses nicht zur Überbrückung dienen könne, falls die Nutzung einer geeigneten Räumlichkeit wegen nötiger Renovierung nicht bis Anfang nächsten Schuljahres erfolgen könne. Eine weitere Möglichkeit: „Öffentliche Ausschreibung der Raumsuche zur möglichen Anmietung und dessen Prüfung.“

Die Elternvertreter wollen zudem darüber informiert werden, wenn Vertreter des Landes und Kreises mögliche Räumlichkeiten begehen – und fordern „umgehende Mitteilung der Ergebnisse der Begehungen“. Weitere Forderungen: die Kosten für eine Container-Lösung in Relation zu stellen. Und: die fehlenden 14 Kita-Plätze offenzulegen. Schließlich seien im März für das Jahr 2022/23 63 Kinder in drei Kita-Gruppen angemeldet gewesen – plus 17 Neuanmeldungen bis Sommer 2023: „Das ergibt 80 Kinder.“ Genauso viele Plätze stünden zur Verfügung.

SPD spricht sich für Container-Lösung aus

Wie berichtet, hatte die Gemeindeführung die Hort-Schließung am 16. Mai im Gemeinderat angekündigt – und damit begründet, dass ab neuem Kita-Jahr 14 Plätze fehlten und die Kommune den Hort in der Kita, der 20 Plätze umfasse, schließen müsse, weil der Raum künftig für Kita-Kinder benötigt werde. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hatte Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) Verständnis für den Aufruhr bei den Eltern gezeigt, aber auch betont, mit Land und Kreis andere Möglichkeiten geprüft, nach Räumlichkeiten gesucht zu haben – jedoch ohne Erfolg, weil an Hort-Räume sehr hohe Anforderungen gestellt würden. Derzeitiger Plan: Die dann 19 Hortkinder sollen ab September in die Betreuende Grundschule wechseln. Die SPD hält bis zum geplanten Kita-Mensa-Anbau, in dem aus SPD-Sicht dann auch ein weiterer Gruppenraum eingerichtet werden soll, eine vorübergehende Container-Lösung für „die beste, um den Hort zu erhalten“ (wir berichteten). Übrigens: Der Eltern-Petition haben sich bereits rund 300 Personen (auch aus anderen Orten) angeschlossen.