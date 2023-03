Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Außengastronomie, Einzelhandel, Sport, Tourismus – ab Donnerstag gibt es spürbare Lockerungen im Landkreis. Die gesunkenen Fallzahlen machen es möglich. Doch der Landrat mahnt zur Vorsicht: Schon einmal waren die Erleichterungen nur von kurzer Dauer.

Die Kurve der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis zeigt nach unten: 124 am Montag vor einer Woche, 86 am Mittwoch, knapp über 75 am Freitag. Am Montag lag der Wert mit 86,8 den fünften Werktag