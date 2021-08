Eine Hochwasserwelle passiert am Montag und Dienstag den Rhein im Abschnitt entlang der Pfalz. Das Wasser stammt von Regenfällen in der Schweiz. Die Welle erreicht ihren Höhepunkt am Pegel Maxau mit etwa 7,40 Meter kurz vor Mitternacht, so die Prognose er Hochwasser-Vorhersagezentrale am Montagvormittag. Danach sinkt der Rheinpegel wieder, wird aber erst in knapp zehn Tagen die Hochwassermeldemarke bei 6,50 Meter dauerhaft unterschreiten – wenn die Wettervorhersagen eintreffen.